Мэр и маршрутные перевозчики обсудили на встрече жалобы томских пассажиров

13 января 2017 / Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн провел рабочую встречу с перевозчиками, начавшими работать по новой маршрутной схеме, сообщает пресс-служба администрации города. Участники совещания обсудили возникшие проблемы и основные жалобы пассажиров, поступившие за первые дни января.

"Было отмечено, что до сегодняшнего дня не в полной мере функционирует система передачи данных ГЛОНАСС, хотя все автобусы ею оснащены. Технические проблемы произошли у операторов, и в ближайшие дни они будут устранены", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также перевозчикам пообещали предоставить во временное безвозмездное пользование участки земли под конечные остановки, чтобы они могли размещать на них временные объекты – диспетчерские, туалеты, помещения отдыха. Для этого предпринимателям нужно обратиться с соответствующим заявлением в департамент архитектуры.

Что касается увеличившихся интервалов движения автобусов и их количестве на маршрутах, то тут городская администрация сообщает о том, что "эту проблему перевозчикам поручено устранить в самый короткий срок".

По мнению мэрии, возможность это выполнить у перевозчиков есть, "учитывая резервный парк автобусов на каждом маршруте".

От имени перевозчиков Тагир Ахметкузин, совладелец крупнейшего оператора ООО "Союз Автотранс", который будет в течение ближайших трех лет эксплуатировать пять маршрутов (№5, 10, 12, 20 и 31), заявил на встрече, что победители аукционов готовы принять на работу всех обратившихся к ним водителей.

«Играть в «заказные» перевозки с кубами для пожертвований – себе дороже, а возможность честно зарабатывать мы вам дадим», - подчеркнул он.

Напомним, ООО "Союз Автотранс" заплатила за право работать на 5 маршрутах 16,7 млн рублей.

Подробнее о том, кто еще входит в число операторов томских маршрутов, можно почитать в материале Новая схема. Операторы автобусных маршрутов в Томске - кто они

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