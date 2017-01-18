В Томске выпустили новое сливочное масло премиум-класса

18 января 2017 / Деревенское молочко / Фото: Деревенское молочко

В Томске выпустили новое сливочное масло премиум-класса. Новый продукт от завода «Деревенское молочко» — сладко-сливочное крестьянское масло жирностью 72,5% — имеет сливочно-ореховый вкус и упакован в фирменные пластиковые ванночки.

«Давно хотелось получить продукт по своим вкусовым и органолептическим свойствам напоминающий знаменитое Вологодское масло и у нас это получилось», — комментирует новинку Артем Багреев, директор ООО «Деревенское молочко».

Рецептура не поменялась, сообщает пресс-служба предприятия: «В составе по-прежнему только натуральные сливки, но мы немного изменили способ производства сливочного масла методом преобразования высокожирных сливок. Отличительная особенность нового масла — его нежнейший сливочно-ореховый вкус. Достигнуть именно такой богатой ароматики оказалось непросто. Но мы всегда стараемся оправдывать ожидания наших покупателей, а запрос на новинку был сформирован именно ими. Покупатели стали более избирательными и требовательными к качеству продукции, и большинству из них хочется «чего-то новенького», — говорится в пресс-релизе.

Масло с новым сливочно-ореховым вкусом уже можно приобрести в магазинах города, в частности, оно поставляется в торговую сеть «Абрикос», магазины «Лама», «Фуд Сити», «Быстроном» и SPAR.

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