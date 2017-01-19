Крещенские купания прошли в Томске (ФОТО)

19 января 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 19 января, в Томске и Томской области прошли Крещенские купания.

Главным местом купаний по традиции стало Белое озеро. Здесь установили палатки для переодевания, пол в палатках и возле купелей выстлали свежим сеном. Для защиты купающихся от ветра рядом с купелями был выставлен коридор из елей. На льду дежурили сотрудники отдела ГИМС МЧС России по Томской области, в районе Белого озера — машина скорой помощи. Также в районе Белого озера была организована продажа шашлыков и выпечки.

В целом, к Крещению в Томской области было оборудовано 24 места для купания.

Фото: Саша Прохорова

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