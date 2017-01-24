С улиц Томска вывезли в три раза больше снега, чем в прошлом году

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Объемы вывезенного снега в три раза превышают показатели предыдущего года. Об этом вчера на совещании в администрации Томска мэру доложили главы районов и руководители муниципальных предприятий, передает пресс-служба горадминистрации.

По словам директора Трамвайно-троллейбусного управления Григория Шульгина, обычно предприятие вывозило за зиму с трамвайных остановок порядка 1000 тонн снежной массы. В этом году только за последние десять дней объем вывезенного снега составил 2700 тонн, а в целом с начала зимнего сезона – 3500 тонн.

Глава Кировского района Валентина Денисович привела свои цифры. За зимний период 2015-2016 года с территории района было убрано 24,7 тысяч тонн снега, а за нынешнюю зиму уже более 71,8 тысяч тонн. За последние десять дней силами районного подрядчика, соцпартнеров, УК и ТСЖ с улиц, внутриквартальных проездов и дворовых территорий вывезено 17 тысяч тонн снежной массы.

«Нам активно помогают вузы и крупные томские предприятия: «Томское пиво», ТЭМЗ, НИИПП, СУ ТДСК, Горсети, предприятия потребительского рынка. Силами УК и ТСЖ в районе на сегодняшний день снег убран с 226 дворовых территорий», - прокомментировала Валентина Денисович.

С территории Октябрьского района только за последнюю декаду вывезено 13,2 тысячи тонн снега. С территории Ленинского – более 19 тысяч тонн. В Советском - 18,1 тысячи тонн.

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