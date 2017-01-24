Томская область исполнила бюджет-2016 с минимальным дефицитом

Томский Обзор / Фото: 24 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Бюджет Томской области в 2016 году исполнен с дефицитом 94,1 млн рублей, или 0,17% от расходной части, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Александра Феденева.

«Прошедший год мы завершили в финансовом плане практически благополучно. Дефицит консолидированного бюджета составил 580 млн рублей, а областного бюджета — 94 млн рублей. Понятно, что цифра достаточно большая, но это всего 0,2% от тех 15%, которые нам разрешает иметь бюджетный кодекс», — сказал Александр Феденев.

Доходы бюджета региона за год выросли относительно 2015 года на 10,2% и составили 56,445 млрд рублей (98,8% от плана на год). Собственные доходы при этом выросли на 12,5% — до 45,913 млрд рублей.

В структуре доходов налог на прибыль организаций составил 17,86 млрд рублей, или 38,9%, НДФЛ — 13,134 млрд рублей (28,6%), налог на имущество — 6,479 млрд рублей (14,1%), акцизы на товары, произведенные в РФ — 6,132 млрд рублей (13,4%), безвозмездные перечисления — 10,532 млрд рублей (18,7%).

Расходы при этом исполнены на 93,2% в объеме 56,539 млрд рублей, относительно предыдущего года они выросли на 5,4%.

Государственный долг Томской области, по данным на 1 января 2017 года, составил 25,658 млрд рублей, в том числе долг по государственным ценным бумагам — 9,879 млрд рублей, по кредитам коммерческих банков — 8,95 млрд рублей, по бюджетным кредитам — 6,829 млрд рублей.

«У нас была долговая нагрузка 57% к собственным доходам, мы ее в 2016 году снизили до 56%. Это не подвиг, но шаг в правильном направлении. 25,7 млрд рублей долг остается, он очень большой», — отметил Александр Феденев.

Он напомнил, что перед администрацией региона стоит задача довести уровень госдолга к 2019 году до 50% от собственных доходов. В таком случае область будет получать бюджетные кредиты под низкий процент — 0,1%.

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