Томск попал в двадцатку популярных городов для путешествий по России

24 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томск занял 16 место в рейтинге сервиса RoomGuru.ru, который был составлен на основе анализа результатов ранних бронирований отелей на весенний и летний сезоны 2017 года в городах России.

Рейтинг составлен по данным броней отелей с 1 марта по 31 августа 2017 года. По данным сервиса поиска отелей RoomGuru.ru, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Томска в среднем на полторы ночи и платят за проживание 2,6 тысяч рублей в сутки.

Топ-20 самых популярных у туристов городов для путешествий по России в 2017 году составляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Петрозаводск, Краснодар, Новосибирск, Вологда, Ярославль, Псков, Великий Новгород, Кострома, Томск, Рязань, Тамбов, Владимир и Омск.

Меньше всего потратят на проживание в отелях Нижнего Новгорода и Иркутска (2,4 тысячи рублей в сутки), а больше всего - в Москве и Екатеринбурге (более 3,2 тысяч рублей в сутки).

В первую десятку российских курортов, популярных в летний сезон, входят Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (Байкал) и Светлогорск.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

RoomGuru.ru это российский сайт сервиса HotelsCombined.com, который признан самым лучшим в мире поисковиком по отелям за последние четыре года по данным премии World Travel Awards.

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