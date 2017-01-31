«Ростелеком» в Томской области на 27% увеличил объем выигранных конкурсов на оказание услуг связи

31 января 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» в 2016 году одержал победу в 105 тендерах (конкурсах и аукционах) на оказание услуг связи крупным государственным учреждениям и коммерческим предприятиям Томской области. По сравнению с 2015 годом объем выигранных филиалом тендеров увеличился на 27%.

Одним из самых крупных заключенных контрактов в Томской области стал договор с ОГБОУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки кадров» на оказание услуг в рамках проведения ЕГЭ.

Заказчиками компании выступали федеральные учреждения, региональные и муниципальные органы власти, силовые ведомства, учреждения образования и здравоохранения, энергетические и другие государственные и коммерческие структуры. Среди них такие организации, как: ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Энергонефть Томск», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Россельхозбанк», учреждения здравоохранения Томской области, Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области, Областное государственное казенное учреждение «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

«Многие корпоративные клиенты выбирают „Ростелеком“ в качестве поставщика услуг связи неизменно из года в год. На постоянной основе мы сотрудничаем с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Томской области, Управлением вневедомственной охраны по Томской области и другими крупными государственными и коммерческими организациями, — комментирует директор Томского филиала ПАО „Ростелеком“ Алексей Махорин. — Благодаря доверию заказчиков „Ростелеком“ по праву может считаться стабильным оператором, предоставляющим качественные и надежные телекоммуникационные услуги».

Самыми востребованными услугами, по-прежнему, являются: предоставление доступа в интернет, организация и строительство VPN-сетей, услуги по передаче данных и аренде каналов связи, междугородная/международная и местная связь.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти всех уровней, государственных учреждений и организаций.

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