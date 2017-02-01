Парковка перед ГУМом в Томске стала платной (ФОТО)

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томске с 1 февраля парковочные места возле торгового центра «ГУМ» стали платными, сообщает администрация.

Как сообщает администрация ТЦ, парковка вмещает 110 автомобилей и оснащена всем необходимым техническим оборудованием, включая и видеонаблюдение. Также в службу автостоянки входят парковщики. Въезд осуществляется через специально установленный шлагбаум. Предусмотрены парковочные места для инвалидов.

Покупатели смогут воспользоваться бесплатным паркингом в течение 2 часов, стоимость каждого следующего часа составит 50 рублей. Сообщила администрация торгового центра.

Парковка прилегает к нескольким торговым центрам, но является частной собственностью ООО «ГУМ». Уточняется, что данная мера принята для того, чтобы освободить автостоянку для покупателей и стабилизировать схему движения около торгового центра.

Напомним, что работы по внедрению проекта начались еще в 2014 году. На длительность реализации проекта повлияла его дороговизна.

Фото: Томский Обзор

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