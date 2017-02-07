По факту обрушения крыши дома в Томске возбудили уголовное дело

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома под тяжестью снега, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, 29 января в результате не принятия управляющей компанией ООО «Жилсервис «Ленинский» должных мер по очистке от снега крыши жилого дома по пер.Шпальному, 5 в Томске, под тяжестью снега произошло обрушение кровли.

Следователи проводят первоначальные следственные действия: допрашиваются свидетели, изымается и изучается необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается.

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