Томские ученые следят за экосистемо реки Кыргай

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученые Биологического института Томского госуниверситета совместно с ООО «Сибцентрпроект» проводят мониторинг реки Кыргай в Кемеровской области в зоне деятельности угледобывающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба вуза, биологи исследуют состояние ихтиофауны и других обитателей водоема, оценивают качество донных отложений и воды. Мониторинг реки ведется в местности, где ведут добычу несколько шахт АО «СУЭК-Кузбасс». В процессе эксплуатации месторождений образуется сточная вода. В неочищенном виде она может содержать нефтепродукты, микрочастицы угля и породы, тяжелые металлы. На каждом угольном предприятии работают очистные сооружения, в которых предусмотрено несколько ступеней очистки. Мониторинг состояния реки – важный элемент контроля качества очистки шахтных вод, поступающих в рыбохозяйственные водоемы.

В проведении мониторинга задействованы гидробиологи Биологического института ТГУ. Они исследуют ихтиофауну реки Кыргай, фито- и зоопланктон, макрофиты, перифитон. Многие организмы являются биоиндикационными маркерами состояния экосистемы реки. Наряду с этим производится отбор проб донных отложений и поверхностных вод для комплексной гидроэкологической оценки.

«Результаты лабораторных исследований биологического материала показывают, что качество очистки шахтных вод очень высокое. При анализе проб сточных вод выявлено множество экологических групп водных организмов – хирономиды, олигохеты, поденки, ручейники, вислокрылки, симулиды, водяные клопы, хелеиды, большинство из которых служат индикаторами чистоты воды. Результаты исследований сточной воды и донных отложений также не выявили превышения вредных веществ», – говорит директор БИ ТГУ Данил Воробьев.

В 2017 году ученые продолжат биомониторинг реки Кыргай. В проведении работ по отбору и анализу материала будут задействованы студенты, которые смогут приобрести компетенции комплексной оценки водных экосистем, что является неотъемлемой частью подготовки экологов и гидробиологов в ТГУ.

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