В конце февраля в Томске часть домов по ул.Сибирской останется без воды

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В последний день февраля, 28-го числа, в Томске жители некоторых домов по ул.Сибирской останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии, а также его промывкой (дезинфекцией). На время проведения работ, с 09:00 до 23:00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Ул. Сибирская, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/8, 102/10, 104, 104а, 104/4, 104/5, 104/7.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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