Старейшие книги из коллекции Научки ТГУ оцифровали и выложили в общий доступ

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученые Научной библиотеки Томского госуниверситета оцифровали и оформили коллекцию из 26 инкунабул – книг «младенческого» периода книгопечатания, изданных в Европе до 1501 года.

Как сообщает пресс-служба вуза, одна из этих книг – очень редкая: это средневековый учебник о стихотворных размерах, изданный в 1500 году. Это издание известно в мире всего в двух экземплярах.

Cреди инкунабул коллекции нет широко известных изданий, однако, согласно авторитетному каталогу Incunabula Short Title Catalogue (ISTC, British Library), одно из них зарегистрировано только в коллекциях НБ ТГУ и в Германии.

– Это Fundamentum scholarium. Deventer – учебник по грамматике, орфографии и метрике, то есть науке о стихотворных размерах, – поясняет сотрудник отдела редких книг Геннадий Квитков. – Хранится в составе конволюта – собрании нескольких изданий под одним переплетом.

Самые ранние экземпляры в коллекции инкунабул НБ ТГУ датируются 1470 годом. Значительную часть собрания составляет средневековая теологическая литература (в частности, знаменитый Malleus Maleficarum – «Молот ведьм»), также представлены издания античных авторов, естественнонаучные труды и художественные произведения.

Одна из инкунабул была подарена Казанским университетом, остальные попадали в Научку вместе с коллекциями частных библиотек или из букинистических магазинов. Долгое время тексты инкунабул целиком можно было только на сайтах европейских библиотек, но в 2016 году Научная библиотека начала работу по оцифровке своей коллекции, чтобы открыть доступ широкому кругу читателей и специалистов со всего мира.

По словам сотрудников НБ ТГУ, каждый экземпляр коллекции индивидуален за счет уникальных владельческих записей, ярлыков или пометок. Именно поэтому все сохранившиеся до наших дней инкунабулы представляют интерес для исследователей со всего мира.

– Все инкунабулы являются памятниками ранней истории книгопечатания, они обладают большой ценностью, – отмечает Геннадий Квитков. – Сравнивая их с более поздними книгами, можно проследить, как развивались технологии книгопечатания и общее представление о печатной книге.

Цифровую коллекцию инкунабул НБ ТГУ можно увидеть здесь.

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