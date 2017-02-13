«Ростелеком» предоставит услугу Wi-Fi в 51 отделении Сбербанка в Томской области

13 февраля 2017 / Томский Обзор

Томский филиал ПАО «Ростелеком» создаст для клиентов и сотрудников зоны Wi-Fi в офисах Сбербанка. По условиям контракта организация услуги «Wi-Fi Hotspot» будет обеспечена в 51 офисе банка на территории Томска и области. В каждом филиале Wi-Fi покроет клиентские залы, кабинеты руководителей, круглосуточные зоны самообслуживания и служебные помещения.

Проект позволит улучшить доступность систем удаленного банковского обслуживания и обеспечит комфортные условия пребывания клиентов банка во время ожидания обслуживания. Бесплатным доступом в интернет смогут воспользоваться владельцы мобильных устройств, оснащенных модулем Wi-Fi. Авторизация в сети осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

«Организация публичного Wi-Fi доступа для клиентов и сотрудников Сбербанка — лишь часть нашего многолетнего сотрудничества по всей Сибири. Мы уже оказываем услуги виртуальной частной сети, телефонии, обеспечиваем работу банкоматов, предоставляем в аренду оптические волокна, — прокомментировал Заместитель вице-президента — Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Макрорегионального филиала „Сибирь“ ПАО „Ростелеком“ Вячеслав Куц. — Наш опыт и экспертиза дает возможность оперативно обеспечить бизнес-клиентов комплексными телеком-решениями. Компания обладает современной инфраструктурой, которая позволяет разрабатывать проекты для любого сегмента бизнеса на базе инновационных решений, в том числе технологии оптического доступа».

«Благодаря услуге „Wi-Fi Hotspot“, банк получает комплексное решение по организации сети беспроводного доступа как для внешнего пользования, т. е. своих клиентов, так и внутрикорпоративных задач. При подключении заказчик получает возможность самостоятельно управлять настройками сетей и политик доступа, кастомизации приветственной веб-страницы, размещения рекламной информации и так далее», — добавил директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Кроме организации каналов связи и установки оборудования оператор предоставляет систему интеллектуальной авторизации в рамках требований постановления правительства об идентификации пользователей интернета.

Сбербанк России и «Ростелеком» являются стратегическими партнерами. Документ о сотрудничестве в 2012 году подписали руководители компаний. Соглашение предусматривает взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество.

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