В начале марта дома на двух улицах Октябрьского района Томска останутся без воды

13 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский

Первого марта жителей домов на двух улицах Октябрьского района ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с заменой запорной арматуры на водопроводной линии по улице Железнодорожная, а также промывки участка водовода. На время проведения работ «Томскводоканал» ограничит холодное водоснабжение с 09:15 до 21:00. В это время без воды останутся дома по следующим адресам:

ул. Вокзальная, 21, 23, 23/1, 25, 25а, 27;

ул. Железнодорожная, 28, 30.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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