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МТС запускает электронный кошелек

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МТС запускает новый сервис «Кошелек МТС Деньги», который позволит «в один клик» получать быстрый и удобный доступ к финансовым сервисам МТС, получая за это бонусы и скидки. Сервис «Кошелек МТС Деньги» объединит все платежные инструменты — счет электронного кошелька МТС, лицевой счет абонента, банковские карты — в одном месте для доступа к широкому спектру финансовых услуг МТС.

«Сегодня мы вступаем в новую эру развития мобильных и финансовых услуг. Мы создали единую экосистему, которая за счет своего удобства, прозрачности и высокой безопасности использования станет полноценной заменой наличным средствам и банковским картам. Нынешние возможности сервиса — только начало, по мере появления новых продуктов и услуг объединим все возможные способы оплаты с различными программами лояльности. Мы верим в то, что наличные и карты станут атавизмом и все, что будет нужно абоненту для комфортных коммуникаций — как для общения, так и для финансовых действий — это смартфон», — отметил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

Клиенты МТС получили возможность совершать платежи и переводы с электронного кошелька со смартфона или сайта МТС, для этого не требуется открывать счет в банке или оформлять банковскую карту. Чтобы воспользоваться комфортным платежным инструментом, нужно установить на свой гаджет приложение «МТС Деньги» или зайти на dengi.mts.ru. Пополнять электронный кошелек МТС можно с карт любых российских банков и далее использовать его как основной источник платежа для оплаты товаров и услуг, а также денежных переводов. Эмитентом электронных денежных средств выступает МТС Банк.

Дополнительные преимущества сервиса:

Сервис доступен не только абонентам — физическим лицам, но и пользователям корпоративных тарифов, чьи номера оформлены на юридические лица. Теперь эта категория абонентов не будет сталкиваться с ограничениями при платежах по номеру мобильного телефона — например, платить за связь, интернет, транспорт, ЖКХ можно с электронного кошелька МТС, отделив средства на нём от средств на лицевом счету телефона или банковской карте.

Абоненты МТС получат возможность участвовать в программе лояльности «МТС Бонус» — пользуясь сервисом, они смогут накапливать бонусные баллы и оплачивать ими услуги связи МТС, а также товары и услуги других компаний-партнеров МТС.

МТС будет ежемесячно расширять функционал сервиса, в том числе ориентируясь на отзывы и пожелания клиентов. Пользователи могут направлять свои предложения и замечания на адрес электронной почты feedback.dengi@mts.ru

Сервис «Кошелек МТС Деньги» — развитие запущенного в августе 2016 года мобильного приложения «МТС Деньги», с помощью которого абоненты МТС моментально загружают в NFC-смартфоны с ОС Android виртуальные банковские карты для бесконтактной оплаты товаров и услуг.

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