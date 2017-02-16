Сотрудники северской турфирмы оформляли кредиты на своих клиентов

В Томской области полицейские разыскивают потерпевших от деятельности турфирмы, сотрудники которой оформляли кредиты на клиентов компании, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С обращением об оформленных кредитах в полицию Северска обратились несколько жителей города. В ходе проверки выяснилось, что займы были оформлены сотрудниками турфирмы на приобретение путевок в агентстве «Сан-туризм». В свою очередь потерпевшие отмечают, что полностью оплачивали туристические услуги.

«По имеющейся информации, сотрудниками туристического агентства была разработана схема оформления кредитов на клиентов по подложным документам. Имея доступ к паспортным данным клиентов, они оформляли кредиты в банках, с которыми сотрудничало туристическое агентство», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, сотрудники турфирмы оформили кредитов на сумму около 3 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Основной фигурант находится под подпиской о невыезде. Пострадавших от действий мошенников просят обратиться по телефонам: 8 (3823) 77-92-18,77-92-19 или по телефону 02 (с сотового 102).

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