Серийный грабитель не смог ограбить одиноко идущую женщину в Томске

17 февраля 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали подозреваемого в совершении серии грабежей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 33-летний уроженец Северска совершил три грабежа в Советском районе Томска. В первом случае он зашел в один из магазинов на ул.Сибирской, где ударил по лицу продавца и похитил планшет и несколько смартфонов. В следующий раз, мужчина похитил деньги из кассы парикмахерской, угрожая работнику физической расправой. Через несколько дней северчанин попытался открыто похитить женскую сумочку у одиноко идущей по улице Сибирской женщины, но получил отпор и скрылся с места преступления.



Сейчас задержанный находится под стражей. Общий ущерб, причиненный его действиями, составил более 70 тыс. рублей. Часть похищенного имущества изъята полицейскими и возвращена законным владельцам.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж с применением насилия неопасного для жизни и здоровья потерпевшего» и одно, предусмотренное ч.3 ст.30 ч.2 ст.161 УК РФ «Покушение на грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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