В этом году на капремонт деревянных домов Томска потратят 19,4 млн рублей

21 февраля 2017 / Томский Обзор

В 2017 году на капитальный ремонт деревянных домов Томска будет направлено 19,4 млн рулей. Об этом на заседании комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре городской Думы рассказала начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Анна Касперович.

Обеспечение сохранности деревянных зданий – это одно из направлений муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества Томска на 2015-2019 года». В 2016 году за счет бюджетных средств в объеме 12,36 млн рублей выполнен восстановительный ремонт зданий по ул. Трифонова, 10, ул. Татарская, 11/1, ул. Бакунина, 19/1, ул. Студенческая, 29, пер. Нечевский, 19, ул. Войкова, 10.

В 2017 году на эти цели запланировано выделить 19,35 млн рублей, что позволит завершить капремонт дома по пер. Нечевский, 19, и ул. Войкова, 10, отремонтировать здание по ул. Дзержинского, 10.

Часть деревянных зданий, расселенных, но не подлежащих сносу, будет отремонтирована за счет инвесторов. В 2016 году восемь объектов ценной историко-архитектурной среды были переданы в аренду для восстановления и последующей эксплуатации. Это здания по ул. А. Беленца, 4а, пр. Ленина, 25/1, ул. Пушкина, 24, ул. Трифонова, 1, пр. Фрунзе, 32а, ул. Пушкина, 5, пр. Кирова, 27а, ул. Кривая, 8. В январе 2017 года состоялся аукцион еще по одному зданию – памятнику федерального значения (ул. Тверская, 66). В договорах аренды по этим объектам обозначены обязательства арендатора по проведению капитального ремонта здания в существующих параметрах, а также по восстановлению исторического облика фасадов. В 2017 году, отметила Анна Касперович, инвесторам на условиях аренды планируется передать еще ряд деревянных зданий.

Начальник департамента архитектуры также подчеркнула, что перспективным направлением программы по сохранению деревянного зодчества Томска является создание условий для комплексного развития территорий исторической застройки. Для выполнения этой задачи администрация Томска выступила заказчиком научно-проектной работы «Историческое поселение федерального значения г. Томск», включающей проекты границ территории исторического поселения и предмета охраны исторического наследия. В частности, авторам предстоит разработать системный подход к сохранению объектов деревянного зодчества и провести ревизию «списка 701».

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