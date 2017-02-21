Инвестиции в Томскую область в 2016 году упали на 7,5%

21 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Инвестиции в Томскую область в 2016 году снизились на 7,5% - до 101,6 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на Томскстат.

Тем самым продолжилось падение, наблюдавшееся после резкого восстановительного роста в 2011 году (в 1,45 раза). За пять лет инвестиции снизились на 35,5%.

Томскстат отмечает, что в прошедшем году изменилась структура источников инвестиций. Если в 2015 году за счет привлеченных средств было профинансировано 44,5% капитальных затрат, то в 2016 году доля привлеченных средств снизилась до 21,4%. Соответственно, до 78,6% выросла доля собственных средств юрлиц.

На долю добывающих предприятий приходится 47,8% объема инвестиций, обрабатывающего сектора - 16,4%. Доля инвестиций в услуги ("операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг") составила 11,6%, в транспорт и связь - 8,1%, в производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 4,5%.

По информации органа статистики, наибольшая часть инвестиций была использована на строительство сооружений (35,5%) и на приобретение машин и оборудования (24,5%). В жилищное строительство было вложено 7,5% всех инвестиций.

Как сообщалось, в 2015 году инвестиции в Томскую область упали на 11,4%, в 2014 году - на 4,8%, в 2013 году - на 14,6%, в 2012 году - на 3,2%.

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