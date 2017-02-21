18+
18+

Томские альпинисты заняли призовые места на первенстве Сибири

Томские новости, Спорт, Спорт в Томске, спорт ледолазание альпинизм Иван Темерев Томские альпинисты заняли призовые места на первенстве Сибири

Двое томских альпинистов стали призерами первенства Сибирского федерального округа по ледолазанию, сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Всего в соревнования приняли участие 40 спортсменов из Новосибирска, Анжеро-Сужденска и Томска.

В возрастной группе 2002-2004 Никита Юняев занял 2 место и Санкевич Наталья 3 место. Оба ледолаза воспитанники объединения "Ирбис" клуба Арба (МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"). Тренер Ольга Темерева.

Тэги/темы: