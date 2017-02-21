Томские альпинисты заняли призовые места на первенстве Сибири

Томский Обзор / Фото: 21 февраля 2017 // Фото: Vk.com/tomsktfa

Двое томских альпинистов стали призерами первенства Сибирского федерального округа по ледолазанию, сообщает председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Всего в соревнования приняли участие 40 спортсменов из Новосибирска, Анжеро-Сужденска и Томска.

В возрастной группе 2002-2004 Никита Юняев занял 2 место и Санкевич Наталья 3 место. Оба ледолаза воспитанники объединения "Ирбис" клуба Арба (МБОУ ДО ДДЮ "КЕДР"). Тренер Ольга Темерева.

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