В воскресенье в центре Томска на 6 часов перекроют движение

22 февраля 2017 / Томский Обзор

В воскресенье, 26 февраля, в Томске будет прекращено движение транспорта в районе Губернаторского квартала, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение будет перекрыто с 11.00 до 17.00 по дорогам от пр.Ленина по ул. Набережная р. Ушайки т ул. Набережная р. Томи. Перекрытие связано с празднованием Масленицы.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать данный участок и выбирать для движения другие пути.

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