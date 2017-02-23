В томском пивном клубе «Карл у Клары» к Дню Защитника Отечества приготовят сибирские деликатесы

23 февраля 2017 / На правах рекламы

В томском пивном клубе «Карл у Клары» к Дню Защитника Отечества приготовят сибирские деликатесы.

В заведении, специализирующемся на кухне русских немцев, можно будет отметить праздник, пробуя строганину из муксуна, колбаски собственного приготовления из разных видов мяса, рульку, фирменные пивные закуски «От Карла» и «От Клары» и другие «пивные» блюда.

23 и 24 февраля клуб будет работать в режиме выходного дня, а это значит, что начать праздновать здесь вы сможете с сытного бранча в полдень, продолжить поздним обедом и завершить день торжественным ужином!

Кроме того, вечером в пятницу, 24 февраля в 20.00 в клубе выступит томская джаз/блюз/соул исполнительница Нина, а в субботу в 20.00 - ВИА Феникс с хитами 70-90-х.

Часы работы в праздничные дни: с 12.00 до 02.00

Тел. для справок и бронирования столов: 97-99-87

Адрес: пр. Кирова, 51б

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