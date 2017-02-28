Изменение режима работы томских светофоров помогло уменьшить количество ДТП - мэрия

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске удалось добиться снижения количества ДТП, изменив режим работы светофоров, сообщает пресс-служба мэрии.

В 2016 году для увеличения пропускной способности работа 19 светофоров в ночное время, с 23.00 до 6.00, была переведена в режим желтого мигания, что исключило долгую остановку транспорта под красным сигналом светофора ночью.

На двух объектах было сокращено время движения пешеходов для увеличения периода движения транспорта при поворотах (пересечения пр.Ленина - пер. 1905 г., ул. Красноармейская - ул. Сибирская, Иркутский тракт – ул. 1-я Рабочая, ул. Ивановского, 14). В это же время на пяти объектах увеличено время движения пешеходов (ул. Пушкина, 27, Б. Куна, 1, Интернационалистов, 12, Богашевский тракт, 4 и др. ). Скорректировано время работы светофора и на пересечении улиц Беринга и Мичурина.

Также на трех объектах увеличено время для завершения проезда перекрестков при повороте налево в переходе с желтого сигнала светофора на красный до начала движения в поперечном направлении (пересечение пр. Комсомольский - ул. Сибирская, пр. Кирова - ул. Елизаровых, Иркутский тракт – ул. 1-я Рабочая). Эта работа также позволила разгрузить перекрестки и сократить количество ДТП на них.

На двух перекрестках (пересечение ул. Красноармейская - ул. Учебная и ул. Шевченко - ул. Елизаровых) установлены стрелки поворота направо под запрещающий сигнал светофора.

«Городскому управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта необходимо продолжить работу по оптимизации работы светофоров, не пренебрегая безопасностью горожан. Уже сегодня мы видим первые результаты принятых решений – нам удалось уменьшить количество ДТП на проблемных участках, это отмечаем не только мы, но и сами томичи. В будущем мы проведем инвентаризацию всех светофорных объектов города и других элементов улично-дорожной сети», - отметил вице-мэр, председатель городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Суриков.

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