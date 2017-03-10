10 марта 2017 / Томский Обзор

Избирательные участки всех городов и райцентров Томской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Об этом рассказал журналистам председатель томского избиркома Эльман Юсубов в четверг, 9 марта, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

«70-80% всех избирательных участков будут оборудованы камерами, это все городские округа: Томск, Стрежевой, Северск, Кедровый, также камеры будут в административных центрах районов», — сказал Юсубов.

Кроме того, техническим новшеством для Томской области станет использование QR-кода для ускоренного ввода данных в систему ГАС-выборы.

«Код стимулирует избирательную комиссию работать максимально открыто. После кода и видеонаблюдения, что еще мы должны придумать, чтобы стать максимально открытыми для нашей общественности? На губернаторских выборах это будет использоваться в обязательном порядке», — отметил председатель облизбиркома.

Также в Томской области будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы) и комплексы электронного голосования.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Томской области пройдут выборы губернатора, депутатов сельсоветов, глав поселений, а также довыборы в Законодательную думу региона. В общей сложности состоится около 200 избирательных кампаний.