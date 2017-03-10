Мэрия Томска передала в аренду инвестору «дом с грифоном» на Тверской, 66а

Администрация Томска передала в аренду инвестору памятник деревянного зодчества по ул. Тверская, 66а, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Торги по передаче здания в долгосрочную аренду состоялись 9 марта. Дом по ул. Тверская, 66а станет десятым, по которому будет заключен контракт для передачи в аренду инвесторам сроком на 49 лет. Здание нуждается в капитальном ремонте и согласно условиям договора аренды, инвестор обязуется выполнить восстановительные работы и вернуть исторический облик фасада дома, отмечают в мэрии.

Для инвесторов предусмотрена аренда на льготных условиях. После подготовки проектной документации на проведение капитального ремонта здания, предприниматель в течение двух лет будет платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянном доме арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

Дом на Тверской, 66, также известный как «дом с грифоном», был построен в конце XIX века. Первоначально дом имел скромный вид и был частью усадьбы ссыльного украинского дворянина Павла Косача, родственника писательницы Леси Украинки (Косач). В состав усадьбы входили небольшой сад и одноэтажный деревянный флигель. В результате перестройки в 1899 году (архитектором выступил Константин Лыгин), дом приобрел оригинальный главный фасад и ворота в готическом стиле:

В 1995 году здание было включено в число объектов культурного значения федерального уровня, но находилось в аварийном состоянии. В 2008 году с крыши была демонтирована башня со шпилем, в 2011-м здесь произошел серьезный пожар. Неоднократно обсуждался вопрос о переносе дома. В 2016 году памятник был передан в аренду администрации Томского района по начальной цене —117 тыс. 197.52 рубля. Однако позднее администрация отказалась от проекта, поскольку стоимость проекта оказалась значительно выше.

Напомним, передача зданий в аренду инвесторам осуществляется в рамках мероприятий по сохранению памятников деревянного зодчества и предполагает помимо эксплуатации дома его полнейшее восстановление. Всего в течение 2016 года и за первые месяцы 2017 года на аукционы было выставлено 16 домов-памятников для их последующей сдачи в аренду инвесторам. По 9 домам уже заключены договоры.

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