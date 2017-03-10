Томский зоопарк «Тотем» прекратил существование

10 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Зоопарк и реабилитационный центр для животных «Тотем», работавший в Томске, прекратил свою деятельность, все животные за исключением медведицы Мани переехали в другие места, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой данные волонтеров, работавших в зверинце.

«В Челябинск уехали леопард Агат, пума Атос, лис Тузик и енот Шрек, а также рептилии. Все мелкие животные отправились жить по соседству — в Северск, сельхозживотные и птицы — в надежных частных домах, дикие птицы в понедельник едут в Новосибирск, а о старенькой, больной енотовидной собаке Дине позаботится и поддержит ее здоровье прекрасный ветеринар», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в здании, где располагался зверинец, сейчас остается только медведица Маня, которую запрещает забрать арендодатель из-за долга в 310 тыс. рублей. Теперь активисты собирают средства на погашение долга.

Мини-зоопарк «Тотем» работал в Томске более 10 лет и постоянно испытывал финансовые трудности. В зверинце на окраине города содержалось более 200 животных, в том числе змеи и птицы. Большинство питомцев попадали сюда травмированными — например, потерявший лапу детеныш цирковой пумы Атос или доставленный с патологией почек леопард Агат. Самка енота Фиона, жившая в «Тотеме» вместе с самцом Шреком, являлась живым талисманом студентов Томского госуниверситета (ТГУ) до своей смерти в мае 2016 года.

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