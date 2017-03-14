Развязку на Мокрушинском переезде в Томске начнут строить в этом году

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В этом году в Томске начнется строительство развязки на Мокрушинском переезде. Область получила из федерального бюджета первый трансферт на эти цели в сумме 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, поступившие средства будут направлены на перенос коммуникаций, устройство подходов и расширение Коларовского тракта в его начале.

«К строительным работам на Мокрушинском переезде Томска мы без раскачки приступим уже в этом году. Транспортная развязка с тоннелем под железной дорогой даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное — существенно облегчит жизнь тысячам томичей и жителям пригорода», — подчеркнул глава Томской области Сергей Жвачкин.

Он также поручил заместителю по промышленной политике Игорю Шатурному и мэру Томска Ивану Кляйну подготовить все необходимые документы для начала строительства транспортной развязки.

Напомним, транспортный узел в районе Мокрушинского переезда в Томске является одним из самых сложных в областном центре. Он включает в себя железную дорогу с регулируемым железнодорожным переездом на 78-м километре железной дороги Тайга – Томск и объединяет улицы Красноармейскую, 19 Гвардейской Дивизии, Мокрушина и Нефтяную, а также две автомобильные дороги — Богашевский и Коларовский тракты. Общая стоимость проекта по строительству транспортной развязки с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре — более 1,8 миллиарда рублей.

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