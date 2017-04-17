На этой неделе в Томске стартуют общегородские субботники

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Общегородские субботники пройдут в Томске 22 и 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

О своем участии в них уже заявили коллективы предприятий, организаций, учреждений социальной сферы. Также в уборке городских парков, скверов и улиц будут задействованы сотрудники управляющих компаний, активисты ТОСов и ТСЖ, коллективы муниципальных предприятий, подразделений городской и районных администраций.

Весенний субботник администрация города по традиции проводит накануне Дня Победы. И его основная задача – привести в порядок территорию Томска к главному общенациональному празднику.

«А накануне Дня Победы в Томске стартует традиционный весенний субботник. Я приглашаю всех неравнодушных томичей, коллективы предприятий и учреждений присоединится к общегородской акции и убрать скопившийся за зиму мусор во дворах, в городских парках и скверах. Докажем всем, что порядок городу к лицу!», - отметил мэр.

Желающие организовать весенний субботник в своем дворе могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также можно принять участие в уборке городских парков и скверов.

В наших материалах можно узнать, как организовать субботник, как к нему подготовиться и как вывезти мусор.

Тэги/темы: