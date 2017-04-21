В Томском госуниверситете пройдет самая масштабная межвузовская конференция в России

21 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

На следующей неделе, 25—28 апреля, на базе четырех томских вузов (ТГУ, ТПУ, ТУСУР и ТГАСУ пройдет XIV Международная конференция «Перспективы развития фундаментальных наук», участие в которой примут 600 студентов, аспирантов и молодых ученых.

На мероприятии будут представлены доклады молодых исследователей, открытые лекции ведущих российских и зарубежных ученых, мастер-классы партнерских предприятий — ПАО «Сбербанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «НПФ «Микран» и других компаний, сообщает пресс-служба ТГУ.

«Тематика конференции охватывает основные фундаментальные науки: физику, химию, математику, IT-технологии, экономику, электронику и биомедицину, — говорит председатель организационного комитета, исполнительный директор САЕ „Институт умные материалы и технологии“ ТГУ Ирина Курзина. — В выступлениях будут представлены как результаты фундаментальных исследований, так и прикладные технологии, созданные на их основе».

Открытие конференции состоится 25 апреля в ТГУ. В течение нескольких дней на площадках университета будут работать три секции: «Химия», «Биология и фундаментальная медицина», «Экономика и управление». Для участия в них зарегистрировалось самое большое число исследователей. Например, на секции «Химия» на базе химического факультета ТГУ представят более 120 докладов.

Наряду со студентами и молодыми учеными на конференции выступят ведущие специалисты Института катализа им. Борескова Сергей Решетников и Алексей Саланов. Открытую лекцию прочитает профессор Мюнстерского университета, основатель компании Marcotech OHG, специализирующейся на производстве новых медицинских материалов, Лотар Хайнрих.

Лучшие выступления молодых исследователей будут поддержаны дипломами и денежными премиями от спонсора — «Инжинирингового химико-технологического центра» ТГУ.

Активное участие в конференции, основным организатором которой является САЕ «Институт умные материалы и технологии», примут партнеры и спонсоры мероприятия. На секции «Экономика и управление» с открытой лекцией выступит управляющий Томским отделением ПАО «Сбербанк» Михаил Гребенников, который расскажет о последних тенденциях в банковской сфере и какие компетенции нужно развивать сегодня, чтобы успешно работать завтра.

Добавим, что тематика многих открытых лекций может быть интересна не только для исследователей, но и для широкой публики. Так, например, ученый ТУСУР выступит с докладом «Большие проблемы маленькой планеты Земля. Взгляд из космоса», ученый ТГУ прочитает лекцию на тему «Дисбаланс инвестиций времени — энергии в жизненных сферах как метод продвинутого самоменджмента», представитель Томского НИМЦ посвятит свое выступление генетическим основам индивидуальной чувствительности человека к различным радиационным воздействиям.

Вход на лекции свободный. Программа конференции здесь.

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