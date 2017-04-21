Томскнефтехим возобновил производство мономеров, работает в штатном режиме

21 апреля 2017 / Томский Обзор

ООО «Томскнефтехим» (входит в «СИБУР Холдинг») возобновил производство мономеров после внеплановой остановки в пятницу, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В настоящее время производство возобновлено и работает в штатном режиме», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он напомнил, что 21 апреля из-за минимального расхода сырья произошла временная остановка производства мономеров (промежуточного продукта при производстве полимеров — полиэтилена и полипропилена — прим.ред.). В результате этого произошло технологическое сжигание исходного сырья на факел.

«Ущерба для окружающей среды нет», — подчеркнули в пресс-службе.

ООО «Томскнефтехим» образовано в июле 2003 года на базе томских предприятий ЗАО «Метанол», ОАО «Завод «Бензол», ОАО «Томский нефтехимический завод», ОАО «Томский нефтехимический комбинат». Предприятие выпускает полипропилен, полиэтилен, а также бутилен-бутадиеновую фракцию, тяжелую смолу пиролиза, жидкие продукты пиролиза.

Тэги/темы: