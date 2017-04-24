«Томь» в домашнем матче уступила «Оренбургу»

24 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 23 апреля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 24-го тура Чемпионата России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала «Оренбург», сообщается на сайте томского клуба.

Счет во встрече открыл Ойеволе Адесойе, забивший хозяевам на 22 минуте игры. Футболисты «Томи» сумели сравнять счет через 23 минут, гол забил Алексей Пугин. Однако гости сумели вновь выйти вперед - на 72-й минуте Благой Георгиев со штрафного положил мяч впритирку со штангой. В результате матч закончился со счетом 1:2.

По итогам 24 туров «Томь» по-прежнему занимает 16 строчку турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч томская команда проведет 27 апреля в Каспийске, где встретится с махачкалинским «Анжи».

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