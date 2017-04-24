Ректор ТГУ предлагает создать в компаниях дополнительные стажировочные места вместо испытательного срока

Томский Обзор / Фото: 24 апреля 2017 // Фото: Tsu.ru

Дополнительные места для стажировки студентов в высокотехнологичных компаниях могут решить проблему несоответствия новых сотрудников интересам предприятия, считает ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

«Большинство вузов сегодня не дают компетенций под конкретные компании, „настройку“ выпускника для выполнения определенных задач произвести очень сложно. Поэтому было бы хорошо создать программу дополнительных мест для стажировки студентов. В таком случае не получится так, что студент после обучения в вузе пришел на предприятие, не устроил работодателя и остался на улице», — сказал Эдуард Галажинский агентству «Интерфакс-Сибирь».

Он сообщил, что вуз обратился к властям Томской области с предложением реализовать эту идею.

«Мы предлагаем создать, например, 200 дополнительных мест в высокотехнологичных компаниях, которые смогут дополнительно брать на стажировку самых талантливых студентов. Если компания видит, что студент способный, то она сама найдет возможность его к себе трудоустроить. Расходы на организацию таких мест могли бы поровну поделить власти региона и сама компания», — пояснил Эдуард Галажинский.

По его мнению, такой инструмент станет более эффективным, чем, например, обязательный испытательный срок для выпускников вузов.

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