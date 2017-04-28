В Томске возбудили уголовное дело по факту падения ребенка из окна многоэтажки

28 апреля 2017 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка в результате падения из окна, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным, 27 апреля года из окна квартиры на восьмом этаже дома по ул.Ивана Черных, 123 выпал трехлетний мальчик. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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