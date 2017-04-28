В Томске собирают деньги на новые серии «Рисовашек»

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Planeta.ru

Создатели большого образовательного проекта для детей «Рисовашки» начали сбор средств для создания двух новых серий мультфильма. Сбор ведется на платформе Planeta.ru.

На данный момент над проектом работают 24 человека, планируется выпускать по одной серии в месяц. Рождение каждой серии очень дорогостоящая процедура, именно поэтому проекту необходима финансовая поддержка в создании новых двух серий мультсериала «Рисовашки».

«Ваши деньги пойдут на: создание режиссерских сценариев, создание дополнительных персонажей, кастинги, раскадровку, озвучивание и запись песен, анимацию», — говорится в обращении.

Всего организаторы планируют собрать 1 200 тыс. рублей. До конца сбора осталось 45 дней, на момент создания материала было собрано 14 760 рублей.

Напомним, премьера первой серии «Рисовашек» состоялась 25 марта. Над выпуском работали более полугода. Так же проводились первые мастер-классы для детей и родителей. Стало доступно мобильное приложение «Рисовашки» с видео и комиксами.

Поддержать проект можно на сайте.

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