Из-за подготовки к Дню Победы в центре Томска частично перекроют движение

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

С пятницы, 5 мая, в центре Томска частично будет перекрыто движение транспорта. Перекрытие связано с подготовкой и проведения праздничного шествия ко Дню Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 5 -10 мая с 8.00 до 10.00 будет частично ограничено движение автомобилей по полосе, прилегающей к корпусу ТУСУР (пр. Ленина. 80) в связи с проведением работ по монтажу звуковой и видеоаппаратуры и гостевых трибун, а также их демонтажа после завершения праздничного шествия.

В воскресенье, 7 мая, с 19.30 до 23.00 во время проведения генеральной репетиции парада воинских частей будет прекращено движение транспорта по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена и элемента улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б от ул. Гагарина до пр. Ленина.

Также 7 мая с 18.20 до 19.30 на время проведения шествия «Радио ВООМ» будет прекращено движение автомобилей по пути следования колонны: ул.Ф.Лыткина, 16 – ул. Нахимова - ул. Советская – ул. Учебная - ул. Вершинина – ул. Нахимова- ул. Ф. Лыткина, 8.

Во вторник, 9 мая, с 5.00 до 15.30 будет прекращено движение автомобилей по пр. Ленина на участке от ул. А. Беленца до ул. Нахимова, с 15.30 до 18 часов – по пр. Ленина на участке от пр. Кирова до ул. Нахимова. В указанные периоды времени пройдут праздничный митинг, парад воинских частей, шествие праздничной колонны.

Также 9 мая с 17.40 до 18.20 во время марша участников штаба Поста № 1 по ходу движения колонны будут закрыты для движения транспорта по маршруту: Лагерный сад – пр. Ленина – пр. Кирова – ул. Вершинина, 17.

Томичей предупреждают горожан о необходимости объезжать указанные участки и просят выбирать для движения другие маршруты.

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