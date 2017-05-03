Томские экологи установили 45 искусственных домиков для уточек (ФОТО)

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Экологический центр «Стриж»

В минувшую пятницу, 28 апреля, на Коларовских болотах угодьях экологи установили 45 искусственных гнездовий для водоплавающих птиц, сообщают в экологическом центре «Стриж».

«Главная цель установки гнездовий сейчас — изучить влияние искусственных гнезд на численность водоплавающих птиц и выяснить, какие именно домики наиболее удобны для выведения потомства. Кроме того, позже мы разместим видеокамеры в нескольких искусственных гнездах, чтобы проследить за жизнью уток» - сообщил сотрудник Экологического центра «Стриж» Андрей Баздырев.

Предполагается, что установка гнездовий позволит увеличить численность водоплавающих птиц на особо охраняемой природной территории - памятнике природы Коларовских водно-болотных угодьях.

Мероприятие проведено в рамках социально значимого проекта «Охрана окружающей среды Западной Сибири через оптимизацию использования охотничьих ресурсов», при реализации которого используются средства господдержки. Всего в рамках проекта планируется установка 250 домиков для различных птиц.

Фото: экологический центр «Стриж»

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