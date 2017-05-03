Новосибирские спасатели уезжают из Томской области

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В связи с завершением первой волны паводка военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России отправились из Томской области в место постоянной дислокации, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Мы очень рады, что за все время пребывания на территории Томской области нам не пришлось принимать участие в каких-либо спасательных операциях. А это значит, что во время первой волны паводка не причинен вред жизни и здоровью граждан, не нанесен материальный ущерб. И это самое главное», - говорит Алексей Скрынников, заместитель командира отряда Сибирского спасательного центра МЧС России.

Первая волна паводка – ледоход на Томи и Оби – завершилась в Томской области. Она прошла без серьезных последствий для населения и объектов экономики, благодаря превентивным мерам и благоприятной погоде. Подтоплений населенных пунктов и превышения критических уровней воды зафиксировано не было.

Стабильная паводковая обстановка дала возможность спасателям проводить профилактическую работу. Так, в населенных пунктах, подверженных угрозе подтопления, военнослужащие Сибирского спасательного центра МЧС России проводили подворовые обходы, оказывали необходимую адресную помощь, объясняли жителям порядок действий при угрозе наводнения, вручали памятки.

А во время проведения межведомственной акции «Чистый лес – территория без огня» спасатели помогали очищать от сухой растительности территории, прилегающие к населенным пунктам, чтобы обезопасить их от природных пожаров.

Напомним, что отряд военнослужащих Сибирского спасательного центра МЧС России в количестве 60 человек и 16 единиц техники прибыл в Томскую область 10 апреля для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой ситуации, а также оказания всей необходимой помощи населению.

Сейчас власти и спасатели готовятся к прохождению талых вод. На Томи вторая волна паводка уже началась. В ближайшие дни уровни воды в реке достигнут своих максимальных значений, при этом подтопление населенных пунктов не прогнозируется. На Оби начало второй волны паводка ожидается во второй декаде мая.

Тэги/темы: