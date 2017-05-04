Томский Обзор представляет фильм IT-Томск
4 мая 2017 / Томский Обзор
Представляем финал нашего проекта IT-Томск - короткометражный фильм.
Напомним, в конце прошлого года Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Позже наше издание приступило к написанию материалов об истории успехов компаний. Статьи выходили до конца марта 2017 года. Параллельно шли съемки короткометражного фильма.
Материал выпущен в рамках специального проекта IT-Томск.
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