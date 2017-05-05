На следующей неделе томские байкеры откроют мотосезон

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Vk.com

В следующую субботу, 13 мая, в Томске в пятнадцатый раз пройдет открытие мотосезона, сообщают организаторы мероприятия в группе ВКонтакте.

Колона мотоциклистов начнет свое движение в 13:00 от парковки возле ТЦ «Мирамикс». Сама программа стартует в 14:00 на нижней террасе Лагерного сада.

«Мотоциклы всегда меня привлекали. В деревне у бабушки обычно катались вместе с ребятами. Когда вырос, желание только прибавилось. Купил мотоцикл. И стал частью общества уже не дворовой ребятни, а людей, которые видят в этом отдушину после тяжелой работы. Прекрасно, когда есть возможность, выехать за город на собственном байке. Час езды, и будто заново родился, — делится впечатлениями организатор мероприятии и президент МСС «Минотавры», Алексей Болтовский, — раньше открытие проходило в узких кругах «для своих». Чуть позже такой формат надоел, захотелось, чтобы о нас узнали люди»

В этом году организаторы плотно занялись разработкой непосредственно самой программы: выступают новые коллективы, танцы на сцене приобрели элементы шоу, отбор музыкальной группы проводится более серьезно. Так своими кавер-песнями всех гостей порадует томский состав «Силы разума» на вечерней программе открытия, которая пройдет в 20:00 в баре «М53».

«Количество мотоциклистов из года в год растет. Пять лет назад в колонне принимало участие всего 200 человек. На открытии 13 мая ожидаем порядка 500 участников шествия. Но надеемся увидеть и большое количество желающих, которым интересно будет посмотреть на разнообразную технику, неравнодушных к мотоциклам. Вход свободный», — рассказывает Алексей.

В открытии мотосезона в Томске также примут участие гости из 50 регионов, среди которых Кемерово, Новокузнец, Новосибирск.

Тэги/темы: