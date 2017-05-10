С сегодняшнего дня в Томске ограничили движение по проезду Вершинина

10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

Сегодня, 10 мая, в Томске вводится временное ограничение движения автомобилей по проезду Вершинина, связанное с плановым ремонтом теплосетей, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение начало действовать сегодня в 8.00 и продлится до 24.00 25 мая, и с 8.00 26 мая до 24.00 20 июня. В этот период будет ограничено движение по пр.Вершинина на участке от ул. Ф.Лыткина до проезда Вершина, 7 стр. 1.

Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанный участок и выбирать для движения другие пути.

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