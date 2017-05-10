В Томской области тела троих человек обнаружили в сгоревшем автомобиле

10 мая 2017 / Томский Обзор

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел троих мужчин в сгоревшем автомобиле, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тела были обнаружены в ночь на 9 мая в автомобиле на участке трассы Парабель - Томск, в районе села Новосельцево. Личности погибших установлены.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование уголовного дела продолжается.

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