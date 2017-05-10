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Томичам предлагают выбрать концепции благоустройства ключевых общественных пространств

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По итогам заседания жюри открытого архитектурного конкурса на разработку концепций общественных пространств были определены территории-победители, обсудить развитие которых приглашают томичей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, первая концепция включает в себя оптимизацию ширины проезжей части по ул. Ф.Лыткина, Вершинина, 19-ой Гв. Дивизии, обустройство на них велополос, расширение пешеходной зоны, создание линейных парковок, мощение и озеленение территорий, в том числе, создание живой изгороди из кустарников по ул. Ф. Лыткина.

На пересечении ул.Нахимова и Вершинина предлагается разбить сквер, а на пересечении ул. Вершинина и проезда Вершинина обустроить панорамную площадку с видом на террасы Лагерного сада. На пересечении ул. Нахимова и Ф. Лыткина - создать площадку для проведения публичных мероприятий, на перекрестке ул. Ф. Лыткина и 19-й Гв. Дивизии открыть уличный лекторий.

Вторая концепция предполагает создание визуальной навигации в транзитной зоне города. Здесь транзитность трактуется в двух значениях: транзитность сибирской культуры - постоянное изменение, восприимчивость к новому, заимствование извне. В узком смысле она выражается в транзитном расположении участка, строений на котором практически нет, как и постоянных пользователей.

Концепция предлагает транслировать транзитность нескольким путями. Среди них – современная и яркая навигация к Лагерному саду, размещение арт-объектов, связанных с культурой и историей Томска, выражающих транзитность Томска (тематические стенды, интерактивные инсталляции сибирских художников и др.), проведение культурных тематических мероприятий, например, фестиваля уличного искусства Street Vision, а также возможность использования интерактивного мобильного приложения на определенном объекте, которое показывает его исторический облик. Такие приложения уже есть в туристических городах Европы.

Специалисты городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта отмечают, реализация выбранной томичами концепции запланирована на 2018 год.

Два варианта концепции представлены на сайте городской администрации.

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