«Томь» уступила «Тереку» в домашнем матче

15 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 14 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 28-го тура Чемпионата России по футболу в рамках которого «Томь» принимала грозненский «Терек», сообщается на сайте томского клуба.

Счет на 60-й минуте матча открыл Игорь Лебеденко. Спустя 2 минуты «Терек» увеличил отрыв - Вье Абле Мбенг поразил ворота хозяев поля с близкого расстояния. Томичи сумели ответить лишь к 80-й минуте: после передачи Даниила Большунова к линии штрафной Руслан Салахутдинов обработал мяч и следующим касанием послал его в сетку. В результате матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

По итогам 28 туров томская команда находится на 16 строчке турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч томская команда также проведет на своем поле 17 мая. Противостоять томичам будут самарские «Крылья Советов».

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