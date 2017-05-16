ТУСУР завершил строительство нового общежития

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2017 // Фото: Tusur.ru

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники завершил строительство нового общежития у площади Южной, сообщается на сайте инспекции государственного строительного надзора Томской области.

Постройка располагается на улице 19-й Гвардейской Дивизии, 9а, рядом со спорткомплексом «Политехник». Раньше на этом месте находилось старое жилое здание и гаражи ТУСУРа. 8-этажное общежитие рассчитано на 286 человек. В нём буду жить магистранты, аспиранты и молодые учёные университета.

Завершить строительство ТУСУР планировал ещё в 2015 году, но позже сроки перенесли. Компанией, отвечавшей за сооружение здания, выступило ООО «Асмус».

На сайте университета сказано, что в секции, рассчитанной на пять человек, есть две комнаты, кухня, ванная, туалет и постирочная, где жильцы могут поставить стиральную машину. В секции на двоих – комната-студия с зоной для кухни, ванная и туалет. На каждого студента рассчитано не менее шести квадратных метров жилой площади. Также выделяется кровать, стол, тумбочка, шкаф-купе для одежды и книжный шкаф. На кухне – кухонный гарнитур и стулья.

На первом этаже расположатся актовый и читальный залы, комнаты для занятия творческих студий и столовая. В подвале будут находиться три спортивных зала общей площадью в 200 квадратных метров, тренерские, раздевалки, душевые и гардероб.

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