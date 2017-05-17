В Колпашево 7-летняя девочка попала под колеса «Волги»

17 мая 2017 / Томский Обзор

Вчера днём, 16 мая, на дороге из Тогура в Колпашево 64-летний мужчина на «Волге» сбил 7-

летнюю девочку на пешеходном переходе, а затем врезался в иномарку, сообщает пресс-служба регионально УГИБДД.

Происшествие случилось во вторник в 13:20 на улице Победы, 104. Здесь водитель сбил

школьницу, переходившую дорогу по «зебре» и, не останавливаясь, столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

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