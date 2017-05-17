Сегодня в Томске пройдет открытая тренировка перед благотворительным Забегом Юристов

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2017 // Фото: Legal.run/

Сегодня, 17 мая, в Томске на стадионе «Политехник» (ул.19 Гвардейской Дивизии, 13) состоится открытая тренировка для участников благотворительного Забега Юристов Legal Run.

Как сообщают организаторы, представители одного из партнеров мероприятия — школы правильного бега I Love Runing — расскажут о правильной технике бега, покажут несколько упражнений. Также собравшиеся смогут получить советы профессионального профессионального тренера.

Начало тренировки в 20.00. Для участия в тренировке необходимо отправить контактные данные (ФИО) по номеру +7 913 871 70 75

Напомним, благотворительный Забег Юристов пройдет в Томске 20 мая на нижней террасе Лагерного сада. Его участники пробегут дистанции в 2 и 10 километров. Средства, собранные в ходе мероприятия будут направлены на помощь детям с онкозаболеваниями. Принять участие в забеге можно зарегистрировавшись на сайте.

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