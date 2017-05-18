В Томске задержали наркоторговцев, продававших наркотики через интернет

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали двух подозреваемых в продаже наркотиков через интернет-магазин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, молодые люди (одному 21, другому 19) организовали интернет-магазин, в котором продавали наркотики. Запрещенные вещества передавали клиентам через «закладки», а рассчитывались через электронные платежные системы. Таким образом полностью исключался контакт продавца и покупателя.

Подозреваемых задержали в одном из подъездов жилого дома в Ленинском районе Томска. При себе у задержанных обнаружили синтетические наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь ранее не судимым молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Следствие продолжается.

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