Двое томичей заработали более 3,5 млн рублей на контрафактном алкоголе

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

В Томске под суд пойдут двое местных жителей, которые за пять лет заработали более 3,5 млн рублей на производстве и продаже контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального прокуратуры.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двух томичей 60 и 56 лет. По версии следствия с сентября 2011 по июнь 2016 года приобрели этиловый спирт, чтобы в дальнейшем изготавливать алкогольную продукцию на продажу. Также они закупали немаркированный алкоголь и также продавали по более выгодным для себя ценам.

«При этом обвиняемые достоверно знали, что на приобретенных ими бутылках с алкогольной продукцией наклеены поддельные федеральные специальные марки и акцизные марки, изготовленные не производством ФГУП «Гознак», — говорится в сообщении.



Контрафакт обвиняемые хранили у себя в домах и гаражах. При их обыске полицейские изъяли более 1 000 бутылок алкогольной продукции и этилового спирта. При этом обвиняемые свою вину не признали, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя.



Дело направлено в Октябрьский районный суд.

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