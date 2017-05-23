На днях в Томской области ожидается шквалистый ветер, дожди и грозы

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня вечером, 23 мая, и в среду, 24 мая, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В конце дня 23 мая и сутки 24 мая по области и г. Томску ожидаются дожди, местами небольшие, грозы, при грозах сильные дожди, усиление ветра 17–22 м/с, местами шквалистые порывы 25–27 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, падением слабозакрепленных конструкций, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП.

Жителям рекомендуется соблюдать меры личной безопасности.

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