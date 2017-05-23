Томские светофоры «научат» распознавать пробки в час пик

Томский Обзор / Фото: 23 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

«Специализированному монтажно-эксплуатационному управлению Томской области» (СМЭУ) поручили ввести в Томске систему автоматического управления дорожным движением, которая позволит регулировать работу светофоров в час пик и помогать сокращать пробки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Автомобилей на улицах с каждым годом становится все больше, и мы должны решать проблему пробок с использованием всех возможных инструментов. Один из них — введение умной системы управления дорожным движением, в которой светофоры должны сами определять пробки и работать в час пик по-умному», — отметил Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что СМЭУ уже приступило к тестированию системы на первом участке. На Иркутском тракте на светофорах заработала компьютерная программа с тремя режимами: утром она включает «зеленый коридор» для выезда с Иркутского тракта, днем — в нейтральном режиме, вечером — на выезд из города.

После апробирования системы СМЭУ обратится в мэрию Томска для согласования подключения светофоров на основных магистралях города.

В 2017 году администрация Томской области предусмотрела в профильной государственной программе 6,1 млн рублей на мероприятия по профилактике ДТП и повышение безопасности дорожного движения. Столько же средств на эти цели было направлено и годом ранее.

Из общей суммы 4,3 млн направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, 1,8 млн — на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

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